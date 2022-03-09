Производство продуктов для молочных кухонь в Москве идет бесперебойно, что позволяет покрыть потребности жителей города. Об этом ТАСС сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов.

"В Москве работают Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты. Ежегодно с конвейеров московских заводов сходит свыше 1,3 млрд упаковок продукции, которая поставляется практически во все регионы России. <…> Также будут обеспечены поставки на московские молочные кухни, важное социальное направление для города. На сегодня производство продуктов для молочных кухонь идет бесперебойно, что позволяет покрыть потребности москвичей", - сказал Ефимов.

Как напомнил заммэра, для расширения производств и локализации необходимых в столице предприятий используются механизмы государственно-частного партнерства. Так, в рамках одного из офсетных контрактов Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты после модернизации линий обеспечат московские молочные кухни сухими смесями и соками. Первые поставки начались уже в начале этого года. Офсетный контракт предусматривает поставку 38 позиций детского питания для молочно-раздаточных пунктов, включая молоко, соки, фруктовые, овощные, мясные и мясорастительные пюре, каши, творог, кефир, кисломолочную и сухую смеси под маркой "Агуша".