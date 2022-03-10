Собянин сообщил о выделении 7 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

"Мы буквально вчера приняли решение о выделении дополнительно 7 млрд рублей на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса. Работаем вместе с правительством Российской Федерации. Как только они принимают свои решения, мы синхронно добавляем ресурсы города Москвы для того, чтобы создать синергию тем мерам, которые будут приниматься в целом государством. Помимо этого, приняли решение о неповышении арендных ставок на землю и имущество города, которым пользуется достаточно большое количество бизнеса", - сказал Собянин.