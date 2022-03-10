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1 час назад

Собянин сообщил о выделении 7 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 2

О мерах поддержки горожан и бизнеса рассказал на встрече с руководителями предприятий и организаций города мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин сообщил о выделении 7 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы буквально вчера приняли решение о выделении дополнительно 7 млрд рублей на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса. Работаем вместе с правительством Российской Федерации. Как только они принимают свои решения, мы синхронно добавляем ресурсы города Москвы для того, чтобы создать синергию тем мерам, которые будут приниматься в целом государством. Помимо этого, приняли решение о неповышении арендных ставок на землю и имущество города, которым пользуется достаточно большое количество бизнеса", - сказал Собянин.

В свою очередь глава города обратился к владельцам торговых сетей с просьбой не повышать арендные ставки для предпринимателей: "Обращаюсь к владельцам торговых сетей, магазинов, чтобы они также не повышали арендные ставки по отношению к предприятиям, которые у них находятся".

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство РФ,
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