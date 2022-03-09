В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 116.08EUR 126.44
Войти в почту
28 минут назад

Назван срок открытия трех новых станций метро Москвы

Lenta.ruLenta.ru

Три новые станции метро Москвы планируют открыть в 2023 году. Такой срок завершения работ на участке Люблинско-Дмитровской линии назвал мэр столицы Сергей Собянин, пишет РИА Новости.

Речь идет о станциях «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Глава города отметил, что стройка нового отрезка ветки близится к окончанию.

«Проходка вся выполнена, теперь задача стоит завершить станционные работы и запустить (участок — прим. «Ленты.ру») в 2023 году», — заявил Собянин.

Мэр добавил, что договорился с РЖД о переносе станции «Лианозово» Московских центральных диаметров ближе к одноименной станции метро — это планируют сделать к запуску поездов на участке. По данным правительства Москвы, новый отрезок Люблинско-Дмитровской линии метро длиной 5,8 километра пройдет вдоль Дмитровского шоссе. Власти рассчитывают, что продление ветки до станции «Физтех» сделает транспорт удобнее для около 500 тысяч человек из шести районов столицы и близлежащих пригородов.

В декабре 2021 года заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев заявил, что до 2024 года в столице появится 27 новых станций метро. Речь шла о строительстве Троицкой, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий.

Новости Москвы,Видео,Андрей Бочкарев,Сергей Собянин,РЖД,Правительство Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители