Назван срок открытия трех новых станций метро Москвы

Три новые станции метро Москвы планируют открыть в 2023 году. Такой срок завершения работ на участке Люблинско-Дмитровской линии назвал мэр столицы Сергей Собянин, пишет РИА Новости.

Речь идет о станциях «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». Глава города отметил, что стройка нового отрезка ветки близится к окончанию.

«Проходка вся выполнена, теперь задача стоит завершить станционные работы и запустить (участок — прим. «Ленты.ру») в 2023 году», — заявил Собянин.

Мэр добавил, что договорился с РЖД о переносе станции «Лианозово» Московских центральных диаметров ближе к одноименной станции метро — это планируют сделать к запуску поездов на участке. По данным правительства Москвы, новый отрезок Люблинско-Дмитровской линии метро длиной 5,8 километра пройдет вдоль Дмитровского шоссе. Власти рассчитывают, что продление ветки до станции «Физтех» сделает транспорт удобнее для около 500 тысяч человек из шести районов столицы и близлежащих пригородов.