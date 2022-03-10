Собянин заявил о стабильности экономики Москвы в условиях санкций

Экономика Москвы функционирует стабильно в условиях санкций, введенных после начала специальной операции на Украине. Об этом сообщил в четверг мэр Москвы Сергей Собянин.
"Мы в последние дни активно общаемся с различными направлениями бизнеса, чтобы определить проблемные места, направления и меры поддержки для развития экономики города. В целом ситуация нормальная и стабильная, но мы видим нарастание санкционного давления и желание нарушить или обрушить нашу экономику. Я думаю, из этих планов ничего не получится, мы с вами за последние годы прошли ряд тяжелейших кризисов, в том числе и кризис, связанный с пандемией [коронавируса], и все эти вызовы мы вместе с вами при поддержке правительства Российской Федерации, при поддержке города преодолели. Преодолеем и сегодняшние вызовы", - сказал Собянин в ходе встречи с руководителями предприятий торговли и услуг столицы.
Мэр подчеркнул, что столичным властям и предпринимателям "необходимо как можно теснее работать, слышать друг друга, вырабатывать адекватные меры и быстро их реализовать".
"В городе создана специальная комиссия по мониторингу и поддержке экономической ситуации. Наметили направления деятельности этой комиссии: сохранение рабочих мест, вопросы, связанные с импортозамещением, вопросы, связанные с социальной поддержкой, и обеспечение занятости населения. Все эти направления касаются каждой из наших отраслей", - добавил он.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Западные страны в ответ на это ввели санкции - как персональные, так и секторальные, в том числе касающиеся госдолга и банковского сектора РФ.