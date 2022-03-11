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1 час назад

На востоке Москвы расселили 25 домов по программе реновации

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 9

На востоке столицы расселили 25 многоэтажек по программе реновации. Об этом сообщил руководитель московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин в пятницу, 11 марта.

На востоке Москвы расселили 25 домов по программе реновации
Фото: Денис Воронин / АГН МоскваДенис Воронин / АГН Москва

Он отменил, что пять домов уже демонтировали по технологии умного сноса.

— В Восточном административном округе по программе реновации расселяются 35 домов, еще 25 старых зданий полностью освобождены, из них пять снесены. На сегодня обладателями новых квартир стали порядка 2,7 тысячи семей. После демонтажа старых зданий развернется строительство современного жилья для участников программы реновации, — заявил глава ведомства.

Левкин добавил, что всего на востоке Москвы в программу реновации включены 1062 здания. Их общая площадь составляет 3,4 миллиона квадратных метров, а население — более 200 тысяч человек. Для реализации программы на территории округа подобраны 92 стартовые площадки.

0 марта руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что в районе Бабушкинский возводят жилой дом для переселения по программе реновации. По его словам, в доме будет 140 квартир (однокомнатных — 30, двухкомнатных — 94, трехкомнатных — 16).

Новости Москвы,Рафик Загрутдинов,Сергей Левкин,
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