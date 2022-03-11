На востоке Москвы расселили 25 домов по программе реновации

На востоке столицы расселили 25 многоэтажек по программе реновации. Об этом сообщил руководитель московского департамента градостроительной политики Сергей Левкин в пятницу, 11 марта.

Фото: Денис Воронин / АГН Москва Денис Воронин / АГН Москва

Он отменил, что пять домов уже демонтировали по технологии умного сноса.

— В Восточном административном округе по программе реновации расселяются 35 домов, еще 25 старых зданий полностью освобождены, из них пять снесены. На сегодня обладателями новых квартир стали порядка 2,7 тысячи семей. После демонтажа старых зданий развернется строительство современного жилья для участников программы реновации, — заявил глава ведомства.

Левкин добавил, что всего на востоке Москвы в программу реновации включены 1062 здания. Их общая площадь составляет 3,4 миллиона квадратных метров, а население — более 200 тысяч человек. Для реализации программы на территории округа подобраны 92 стартовые площадки.