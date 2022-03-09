Собянин осмотрел строящуюся станцию метро «Лианозово»

"Люблинско-Дмитровская ветка метро, ее продление, является одной из крупнейших строек метростроения Москвы. По результатам продления линия увеличится почти в два раза: вместо 14 станций, которые были в 2010 году, будет 26 станций, - рассказал журналистам мэр. - Большая часть этой работы уже выполнена и запущена. Сейчас мы работаем на последнем участке трех станций до "Физтеха", это поселок Северный. Все три станции находятся уже достаточно в хорошей степени строительства. Проходка вся выполнена. Теперь стоит задача завершить станционные работы и запустить в 2023 году. Стройка важная, эти три станции будут обслуживать почти полмиллиона населения, шесть районов Москвы".