Собянин осмотрел строящуюся станцию метро «Лианозово»

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии столичной подземки. По его словам, сооружение северного участка Люблинско-Дмитровской линии метро идет полным ходом.
"Люблинско-Дмитровская ветка метро, ее продление, является одной из крупнейших строек метростроения Москвы. По результатам продления линия увеличится почти в два раза: вместо 14 станций, которые были в 2010 году, будет 26 станций, - рассказал журналистам мэр. - Большая часть этой работы уже выполнена и запущена. Сейчас мы работаем на последнем участке трех станций до "Физтеха", это поселок Северный. Все три станции находятся уже достаточно в хорошей степени строительства. Проходка вся выполнена. Теперь стоит задача завершить станционные работы и запустить в 2023 году. Стройка важная, эти три станции будут обслуживать почти полмиллиона населения, шесть районов Москвы".
Для того, чтобы новой станцией москвичам было удобнее пользоваться, городские власти совместно с РЖД приняли решение перенести поближе к ней и железнодорожную станцию "Лианозово" МЦД-1". Перенесут ее на 350 метров в сторону Московской области. И на новом месте построят две новые пассажирские платформы и два подземных вестибюля. Северный вестибюль планируется интегрировать со станцией метро. Южный вестибюль будет совмещен с подземным пешеходным переходом через Лианозовский проезд. В результате пересадка между станциями метро и МЦД займет всего две-три минуты.
"Это позволит создать здесь хороший транспортный узел и возможность пересадки. К запуску всей линии метро, которая еще строится, должны быть выполнены и эти работы", - сказал Собянин.
По словам гендиректора "Мосметростроя" Сергея Жукова, на станциях "Яхромская" и "Лианозово" монолитные работы должны быть завершены в конце 2022 года. На станции "Физтех" к монолитным работам только приступили, закончить их планируется в первом квартале будущего года.
Продление Люблинско-Дмитровской линии метро до станции "Физтех" улучшит транспортное обслуживание жителей и работающих в районах Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, Северный, а также в городе Долгопрудный Московской области. Пассажиры смогут выбирать наиболее оптимальные маршруты поездок - на метро, МЦД или наземном общественном транспорте. Снизится нагрузка и на конечные станции Серпуховско-Тимирязевской и Калужско-Рижской линий. Это в свою очередь сделает более свободным движение автотранспорта по Дмитровскому шоссе и местной улично-дорожной сети.
Дизайн станции "Лианозово" будет выполнен в сдержанных тонах - основными цветами станут темно-серый и бежевый. Колонны, потолок и путевые стены облицуют металлическими панелями, пол - полированными плитами светло-серого гранита и габбро-диабаза. Наземные павильоны оформят салатовыми панелями - по цвету Люблинско-Дмитровской линии на схеме Московского метрополитена.