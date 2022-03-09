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1 час назад

На ВДНХ отреставрируют монумент «Покорителям космоса»

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На ВДНХ отреставрируют мемориальный комплекс «Покорителям космоса».

На ВДНХ отреставрируют монумент «Покорителям космоса»
Фото: globallookpress.com © Mihail Siergiejevicz/Keystone Press Agencygloballookpress.com © Mihail Siergiejevicz/Keystone Press Agency

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

Как отметила заммэра Наталья Сергунина, монумент является объектом культурного наследия федерального значения.

«Специалисты проработали план его реставрации до мелочей», — сказала она.

По её словам, за два года будет проделан большой объём работы. Вместе со стелой в порядок приведут и памятник Константину Циолковскому, передаёт Pravda.Ru.

Ранее сообщалось, что московское бюро воплотит архитектурный облик мемориального комплекса в Севастополе.

Новости Москвы,Наталья Сергунина,Константин Циолковский,ВДНХ,
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