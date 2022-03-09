На ВДНХ отреставрируют монумент «Покорителям космоса»

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

«Специалисты проработали план его реставрации до мелочей», — сказала она.

По её словам, за два года будет проделан большой объём работы. Вместе со стелой в порядок приведут и памятник Константину Циолковскому, передаёт Pravda.Ru.