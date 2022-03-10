В Москве до конца года обновят системы газоснабжения в 90 домах

В Москве в 90 многоквартирных домах до конца 2022 года обновят системы газоснабжения более 10 тысяч квартир, говорится в сообщении "Мосгаза".

Фото: "Мосгаз" "Мосгаз"

Срок службы обновленных газопроводов составит 30 лет, отмечается в нем.

"С начала присоединения к региональной программе капитального ремонта специалисты "Мосгаза" провели замену и реконструировали внутридомовую систему газоснабжения в 72 тысячах квартир Москвы. Работы проводятся по всей столице", – цитирует пресс-служба замгендиректора по производству предприятия Владимира Кулика.

Как указывается в сообщении, перед плановыми работами по капремонту специалисты совместно с представителями управляющей компании проводят поквартирный обход и размещают информацию в подъездах и на информационных стендах за три дня до начала работ. Перед реконструкцией они отключают подачу газа и при необходимости защищают мебель специальной пленкой.

Уже после завершения работ технадзор "Мосгаза" проводит проверку качества и соответствия требованиям и стандартам по ремонту газопровода, далее специальная комиссия принимает систему в эксплуатацию. После этого столичные газовики проводят пуск газа и инструктируют жителей по использованию внутридомового газового оборудования.