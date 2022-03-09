Собянин поручил усовершенствовать столичную систему соцзащиты

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение по развитию системы социальной защиты столицы на текущий год в условиях складывающихся обстоятельств. Об этом сообщили в пресс-службе главы города в среду, 9 марта.

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В этот день состоялся президиум столичного правительства, на котором рассматривался такой вопрос.

— По итогам заседания мэр Москвы Сергей Собянин утвердил задачи развития системы социальной защиты на 2022 год с учетом складывающейся ситуации, — заявили в пресс-службе мэра города.

Уточняется, что комплекс мер будет включать в себя создание новой системы социальной адаптации, улучшение качества жизни горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), расширение доступности электронных услуг, развитие принципов адресности и другие решения, пишет РИА Новости.