В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
1 час назад

Сергей Собянин поручил усовершенствовать столичную систему социальной защиты

Вечерняя МоскваВечерняя Москваиещё 1

Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение по развитию системы социальной защиты столицы на текущий год в условиях складывающихся обстоятельств. Об этом сообщили в пресс-службе главы города в среду, 9 марта.

Собянин поручил усовершенствовать столичную систему соцзащиты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В этот день состоялся президиум столичного правительства, на котором рассматривался такой вопрос.

— По итогам заседания мэр Москвы Сергей Собянин утвердил задачи развития системы социальной защиты на 2022 год с учетом складывающейся ситуации, — заявили в пресс-службе мэра города.

Уточняется, что комплекс мер будет включать в себя создание новой системы социальной адаптации, улучшение качества жизни горожан с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), расширение доступности электронных услуг, развитие принципов адресности и другие решения, пишет РИА Новости.

5 марта Сергей Собянин заявил, что в столице будет создана комиссия по повышению устойчивости развития экономики в городе в условиях санкций. Несмотря на серьезный рост, который столичная экономика показала в первые месяцы наступившего года, городу нужно быть готовым к кризису. Москва уже справлялась с ними в 2008–2009, 2014–2015 и 2020 годах. Справится и теперь, подчеркнул глава города.

Новости Москвы,Сергей Собянин,Правительство Москвы,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители