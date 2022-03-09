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1 час назад

Более 30 новых турникетов установили в метро Москвы

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Специалисты установили 34 новых контроллера зон проходов в московском метрополитене. Об этом в среду, 9 марта, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Более 30 новых турникетов установили в метро Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства МосквыПресс-служба мэра и правительства Москвы

Новые турникеты установили на 14 станциях подземки: «Комсомольская», «Спортивная», «Царицыно», «Курская», «Смоленская», «Проспект Мира», «Баррикадная», «Краснопресненская», «Кузьминки», «Выхино», «Серпуховская», «Борисово», «Третьяковская» и «Парк Победы». Проезд на них можно оплатить «Тройкой», «Единым» и социальной картой, а скоро еще и банковской картой.

В Telegram-канале департамента также добавили, что на этой неделе специалисты обновят еще 16 «голов».

— Мы внедряем, прежде всего, российские технологии и решения. Уже летом оборудуем все турникеты метро для приема банковских карт. Также подключим и все турникеты на МЦК. Ввод новых устройств — это важная часть внедрения новой билетной системы, которая позволит еще больше повысить комфорт пассажиров, — уточнил глава Дептранса Максим Ликсутов.

В столичном метро во вторник, 8 марта, возобновился проект «Музыка в метро».

Новости Москвы,Максим Ликсутов,
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