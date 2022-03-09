Более 30 новых турникетов установили в метро Москвы

— Мы внедряем, прежде всего, российские технологии и решения. Уже летом оборудуем все турникеты метро для приема банковских карт. Также подключим и все турникеты на МЦК. Ввод новых устройств — это важная часть внедрения новой билетной системы, которая позволит еще больше повысить комфорт пассажиров, — уточнил глава Дептранса Максим Ликсутов.