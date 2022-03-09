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18 минут назад

8‑балльные пробки ожидаются в Москве вечером

РИАМОРИАМО

На улично-дорожной сети столицы вечером в среду ожидаются пробки в 8 баллов из 10 возможных. К образованию заторов могут привести строительные работы и мелкие аварии, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В Москве вечером ожидаются 8‑балльные пробки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сейчас загруженность столичных дорог оценивается в 3 балла. В течение дня движение будет ограничено на 85 и 90 км МКАД, проспекте Мира, Волгоградском проспекте, Рижской и Лужнецкой эстакадах.

Вечером основные затруднения на дорогах возникнут в центре города, на ТТК и МКАД.

Для перемещения по Москве рекомендуется пользоваться метро, такси и наземным общественным транспортом.

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