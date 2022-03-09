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1 час назад

Порядка пяти тысяч объектов в столице благоустроят в этом году

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Специалисты благоустроят порядка пяти тысяч объектов в Москве в текущем году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройств Петр Бирюков в среду, 9 марта.

Пять тысяч объектов в столице благоустроят в этом году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что ремонт предусмотрен на Волоколамском шоссе, участке Ленинского проспекта, улицах в Басманном и Красносельском районах и в других частях города.

По словам заммэра, планы по благоустройству столицы реализуют согласно утвержденному графику.

— Ранее совместно с горожанами мы определили объекты, на которых в этом году пройдут работы по благоустройству, все они известны, перечень остался без изменений. Мероприятия спланированы, прошли общественные обсуждения, получены предложения от москвичей, — заявил Бирюков.

Он добавил, что в настоящий момент специалисты уже разработали проектно-сметные документы и определили подрядчиков. Также ремонтники начали проведение инженерной подготовки на нескольких объектах.

Уже разработана проектно-сметная документация, определены подрядчики, которые будут заниматься реализацией проектов.

— Проводятся работы по ремонту, перекладке, а при необходимости и по замене инженерных коммуникаций — водопроводных, канализационных, газовых и тепловых сетей. Электрические провода убираем под землю в специальные коллекторы, чтобы улучшить визуальный облик пространств, — цитирует его слова официальный сайт мэра Москвы.

8 марта стало известно, что работы по благоустройству пруда в Медведковском лесопарке планируют завершить во втором квартале текущего года.

Новости Москвы,Петр Бирюков,
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