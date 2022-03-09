Объем выпуска лекарств в столице увеличился почти на 68 процентов

В 2021 году объем производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, увеличился на 67,7 процента по сравнению с 2020-м. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Столичные предприятия обрабатывающей промышленности продолжают стабильно наращивать объемы выпуска. Среди них особенно выделяются важные для города и жителей направления, в частности выпуск лекарств. Так, по итогам 2021 года объем производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в Москве увеличился на 67,7 процента по сравнению с 2020 годом. Во многом такой рост обусловлен поддержкой города промышленных фармацевтических предприятий и технологическим развитием производств», — отметил заммэра.

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Фармацевтические предприятия производят препараты для лечения онкологических заболеваний, сердечно-сосудистой, нервной системы и других болезней. Они обеспечивают бесперебойные поставки лекарств в столицу, а также создают запасы востребованных препаратов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров добавил, что в столице работает около 80 производителей фармацевтической отрасли.

«Численность работников этих организаций составляет 14,8 тысячи человек. Объем отгруженных предприятиями товаров за 2021 год составил 345,2 миллиарда рублей, что почти в два раза больше, чем в 2020 году», — добавил он.

Как город помогает фармацевтическим предприятиям

В рамках одной из мер поддержки город заключает с предприятиями офсетные контракты. Это позволяет обеспечить столицу необходимыми лекарствами и привлечь в ее экономику инвестиции. Кроме того, такое государственно-частное партнерство позволяет лекарственным производствам гарантированно сбывать свою продукцию.

Первый офсетный контракт был заключен в октябре 2017 года с компанией «Биокад». По его условиям предприятие инвестирует три миллиарда рублей в создание производства онкологических и иммунологических препаратов. Город же обязуется закупать произведенные лекарства в течение семи лет.

Новое предприятие «Биокад» разместилось на территории особой экономической зоны «Технополис “Москва”» в Зеленограде. Осенью 2020 года компания запустила первую очередь завода.

Стоит отметить, что резиденты особой экономической зоны могут рассчитывать на налоговые льготы и другие меры поддержки. К примеру, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налогов, таможенных пошлин, а ставка налога на прибыль составляет два процента. Также действуют льготы на аренду земли, выделенной под возведение предприятия. А после завершения строительства компания может выкупить землю за один процент от кадастровой стоимости участка.