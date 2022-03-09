Названы особенности лифтов в новых домах

«Раньше в домах ставили лифты с кабинами из ДСП и ДВП. Они не отвечали требованиям противопожарной безопасности. Сейчас мы их меняем на изделия из крашеной или нержавеющей стали с напольным покрытием из рифленого алюминия», — рассказал заместитель генерального директора АО «Мослифт» по заводским операциям Николай Баранов. Он уточнил, что основная масса «Стрижей» стандартного серого цвета, но по желанию жителей работники компании могут изготовить кабины с индивидуальным дизайном.