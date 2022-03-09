Названы особенности лифтов в новых домах

Москвичам рассказали об установке в новых жилых домах максимально безопасных лифтов. Отличительные особенности современных подъемников перечислены на официальном сайте мэра столицы.
Среди преимуществ подъемников модели «Стриж» производства предприятия «Мослифт» названы бесшумность, удобство и безопасность. За 2021 год было выпущено и установлено около 600 экземпляров.
«Это комфортабельные лифты с хорошо освещенными кабинами и высокой точностью остановки на этаже», — отметил генеральный директор АО «Мослифт» Вартан Авакян. Специалист уточнил, что для людей с ограниченными возможностями в новых подъемниках предусмотрены кнопки со шрифтом Брайля, а двери оборудованы инфракрасной системой контроля: она не дает створкам закрыться, если в проеме есть человек. «Некоторые кабины оснащены видеосвязью для вызова диспетчера», — добавил Авакян.
Лифты «Стриж» устанавливают в строящихся по программе реновации домах. Также, согласно городской программе капремонта, новые подъемники заменяют лифты, отслужившие 25 лет. Конструкторские решения позволяют аккуратно встраивать современные подъемники даже в старые дома столицы. Там, где шахта слишком узкая, применяются телескопические двери — их створки складываются, наезжая друг на друга.
«Раньше в домах ставили лифты с кабинами из ДСП и ДВП. Они не отвечали требованиям противопожарной безопасности. Сейчас мы их меняем на изделия из крашеной или нержавеющей стали с напольным покрытием из рифленого алюминия», — рассказал заместитель генерального директора АО «Мослифт» по заводским операциям Николай Баранов. Он уточнил, что основная масса «Стрижей» стандартного серого цвета, но по желанию жителей работники компании могут изготовить кабины с индивидуальным дизайном.
Отмечается, что благодаря приводу с частотным преобразователем подъемники модели «Стриж» довольно тихие: кабина двигается плавно, а двери мягче открываются и закрываются.
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