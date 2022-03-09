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7 минут назад

В Московском зоопарке завершилась реконструкция пешеходного моста

ТАССТАССиещё 3

Реконструкция пешеходного моста завершилась в Московском зоопарке. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В Московском зоопарке открылся новый вход
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Московском зоопарке завершена реконструкция пешеходного моста, также там появился новый вход со стороны станции "Баррикадная" Таганско-Краснопресненской линии метро. Это двухэтажный павильон с билетными кассами, турникетами и сувенирными магазинами", - говорится в сообщении.

Для удобства маломобильных посетителей в павильоне есть пассажирский лифт и пандусы. В здании смогут разместиться кафе, образовательный и культурно-просветительский центры. В рамках реконструкции пешеходного моста, связывающего новую и старую территории, демонтирована лестница и возведено дополнительное пролетное соединение параллельно существующему.

"Благодаря декоративным ограждающим конструкциям обновленный мост по форме напоминает закручивающуюся морскую волну. В рамках реконструкции увеличена ширина перехода с четырех до девяти метров", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Андрея Бочкарева.

Также на территории зоопарка завершается строительство павильона "Ластоногие". Специалисты уже возвели основные конструкции. В настоящее время идут пусконаладочные работы и отделка помещений.

Новости Москвы,Андрей Бочкарев,
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