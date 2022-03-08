Москвичи вспомнили очереди за сахаром в СССР

Москвичи в группе Facebook «Московские переулки» вспомнили очереди за сахаром в Москве в период СССР.

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По словам местных жителей, в летние месяцы поставки сахара в столицу прекращались и люди пытались отовариться заранее. Именно поэтому образовывались очереди.

Одна из москвичек пояснила, что очереди также появились после введения талонов на продукты. Она добавила, что люди стояли в основном в выходные дни, при том, что в будние дни ажиотажа за сахаром не наблюдалось.

«На члена семьи давали талон один раз в месяц по два килограмма. У меня дети были маленькие, два килограмма песка заглотить не могли, так что на лето сахара и на варенье хватало вполне», — поделилась воспоминаниями женщина.

Одна из подписчиц также напомнила, что талоны ввели из-за антиалкогольной кампании Михаила Горбачева, на фоне которой сахар перестали продавать в магазинах, ведь из него горожане начали варить самогон.

Ранее москвичи вспомнили очереди за консервами и фрукты в авоськах.