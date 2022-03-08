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36 минут назад

Москвичей предупредили о снегопаде

Мир24Мир24

Вечером и ночью 7 марта в Москве ожидается снегопад. Наиболее интенсивными осадки будут с 21:00 до 03:00, передает «Интерфакс».

Москвичей предупредили о снегопаде
Фото: Shutterstock/FOTODOMShutterstock/FOTODOM

Прирост свежевыпавшего снега может составить до трех сантиметров. Температура воздуха ночью опустится до минус пяти-семи градусов, возможна гололедица.

В столичной мэрии заявили, что при необходимости будет проведено подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой особо опасных участков дорог.

Во вторник, 8 марта, в Москве ожидается от минус двух до минус четырех градусов, северный ветер с порывами до 12 м/с.

Новости Москвы,Погода,Правительство Москвы,
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