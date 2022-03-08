Москвичей предупредили о снегопаде

Вечером и ночью 7 марта в Москве ожидается снегопад. Наиболее интенсивными осадки будут с 21:00 до 03:00, передает «Интерфакс».
Прирост свежевыпавшего снега может составить до трех сантиметров. Температура воздуха ночью опустится до минус пяти-семи градусов, возможна гололедица.
В столичной мэрии заявили, что при необходимости будет проведено подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой особо опасных участков дорог.
Во вторник, 8 марта, в Москве ожидается от минус двух до минус четырех градусов, северный ветер с порывами до 12 м/с.