Москвичей предупредили о снегопаде

Вечером и ночью 7 марта в Москве ожидается снегопад. Наиболее интенсивными осадки будут с 21:00 до 03:00, передает «Интерфакс».

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Прирост свежевыпавшего снега может составить до трех сантиметров. Температура воздуха ночью опустится до минус пяти-семи градусов, возможна гололедица.

В столичной мэрии заявили, что при необходимости будет проведено подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой особо опасных участков дорог.