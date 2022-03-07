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2 часа назад

Москвичек обучат профессии сторисмейкера

РИАМОРИАМО

В центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ пройдет бесплатный онлайн-курс по знакомству с профессией сторисмейкера в рамках проекта «Мама онлайн», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичек обучат профессии сторисмейкера
Фото: © РИАМО, Пелагия Тихонова© РИАМО, Пелагия Тихонова

«Техноград» обучает именно узким специальностям. В марте можно будет освоить профессию сторисмейкера», - сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Он отметил, что социальные сети являются эффективной площадкой, где можно продвигать товары, услуги и личный бренд. Курс будет состоять из 7 вебинаров, первый начнется 10 марта в 12:00.

Слушателям расскажут об особенностях аудитории, развитии креативного мышления, контент-стратегии и других нюансах. Количество участников неограниченно. На курс необходима регистрация.

Новости Москвы,Алексей Фурсин,ВДНХ,
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