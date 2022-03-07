Москвичек обучат профессии сторисмейкера

В центре развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ пройдет бесплатный онлайн-курс по знакомству с профессией сторисмейкера в рамках проекта «Мама онлайн», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фото: © РИАМО, Пелагия Тихонова © РИАМО, Пелагия Тихонова

«Техноград» обучает именно узким специальностям. В марте можно будет освоить профессию сторисмейкера», - сказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Он отметил, что социальные сети являются эффективной площадкой, где можно продвигать товары, услуги и личный бренд. Курс будет состоять из 7 вебинаров, первый начнется 10 марта в 12:00.