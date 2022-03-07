Самокат для шеринговых систем разработали в Москве

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» разработал ориентированный на импортозамещение самокат для шеринговых систем. Об этом в понедельник, 7 марта, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
Заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений города Владимир Ефимов подчеркнул, что завод «Протон» вложил в модернизацию производства электроники около 20 миллионов рублей.
— Он (самокат — прим. «ВМ») ориентирован на импортозамещение и уже задействован в пунктах проката в Череповце, в подмосковных городах Орехово-Зуево и Лобне. Доработанная модель станет доступна любителям катания уже в этом году. Запланирована поставка первой партии в количестве 100 штук, — уточнил заммэра.
Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров добавил, что новая продукция усовершенствована по своим техническим параметрам.
Самокат имеет ряд преимуществ: улучшенная тормозная система, LED-дисплей и GPS-модуль, идеальный баланс.
Генеральный директор технополиса «Москва» Геннадий Дегтев резюмировал, что резиденты экономической зоны имеют льготы и преференции, позволяющие создавать конкурентные и достойные разработки, передает официальный сайт мэра Москвы.
2 марта стало известно, что технополис «Москва» собирается запустить производство двадцати жизненно необходимых лекарств. Данные препараты могут оказать помощь в лечении ВИЧ-инфекций, онкозаболеваний и почечной недостаточности.