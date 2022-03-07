Самокат для шеринговых систем разработали в Москве

— Он (самокат — прим. «ВМ») ориентирован на импортозамещение и уже задействован в пунктах проката в Череповце, в подмосковных городах Орехово-Зуево и Лобне. Доработанная модель станет доступна любителям катания уже в этом году. Запланирована поставка первой партии в количестве 100 штук, — уточнил заммэра.