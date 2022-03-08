Какие профессии в области ЖКХ осваивают москвички

В современном мире практически не осталось сфер деятельности, где бы женщины не трудились наравне с мужчинами. Никого уже не удивляют женщины-полицейские и женщины-космонавты. Сегодня представительницы прекрасной половины человечества работают и в бизнесе, и в политике. Накануне 8 Марта мы решили рассказать о москвичках, которые выбрали мужские профессии в отрасли ЖКХ.

Фото: Департамент ЖКХ Москвы Департамент ЖКХ Москвы

Первая и единственная среди большого коллектива настоящих мастеров

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Старший мастер Инна Сафронова шутит, что пришла в Мосгаз из-за того, что неудачно вышла замуж.

Шутка эта с грустными нотками. У Инны были другое образование и другая профессия. Она должна была после учебы стать фельдшером-лаборантом. Пять лет она работала в поликлинике. Но после брака осталась одна с двумя детьми. И в тот момент поступило предложение поработать в Мосгазе. Здесь Сафронова с 1992 года.

В начале этого месяца исполнилось ровно 30 лет с тех пор, как она пришла в эту организацию, а в управлении аварийно-восстановительных работ она работает с 2003 года.

— Я первая и единственная женщина-мастер в аварийно-спасательном формировании (АСФ), — признается Инна. — Прошла специальные курсы в МЧС по спасению людей. К слову, АСФ в управлении аварийно-восстановительных работ — это элита, сродни ВДВ и спецназу в армии.

По словам Инны, ее работа состоит в том, чтобы выполнять заявки по возможным утечкам газа.

— От абонента поступает запрос — и наша бригада срочно отправляется на объект, — объясняет мастер. — Мы находим место повреждения, устраняем утечку. Надо знать физику, немного — химию. Чтобы предсказать, что может произойти в той или иной ситуации. Нужно помнить правила производства работ.

Постоянное напряжение, стресс. Да и большой мужской коллектив в придачу.

— Я руковожу небольшой командой, в которую входят три слесаря. Ими, кстати, довольно просто управлять, потому что очень толковые ребята. Мы давно уже сработались, отлично друг друга понимаем. Да и они меня уважают, потому что видят, что я профессионал своего дела.

Любой труд по душе, если умеешь радоваться простым мелочам

Василина Ковалева трудится в ГБУ «Автомобильные дороги» почти два года

— Я помню первый рабочий день, — рассказывает женщина. — Мы пололи траву и убирали мусор. Но со временем мои обязанности стали меняться. Все зависело от сезона. Например, летом я занимаюсь озеленением территории в парке Победы, а зимой — уборкой и чисткой от снега, сбором случайного мусора.

Рабочий день Ковалевой начинается в семь утра. Для женщины и ее коллег проводят инструктаж по технике безопасности. Мастер дает задание, и Василина приступает к его выполнению.

— За то время, пока я работаю в «Автодоре», мне особенно запомнилось открытие кинофестиваля «Будем жить», которое состоялось летом на входной площади в парке, — делится женщина. — Были интересная программа, талантливые артисты, барабанщики, кинопоказы, шатры и красная ковровая дорожка. Все это очень красочно. Мы технический персонал. То, что нам удалось туда попасть, было маленьким чудом, небольшим бонусом перед уборкой.

До того, как попасть на эту работу, Василина Ковалева пробовала работать и в других профессиях.

— Даже в охране работала, — говорит она. — Мои бывшие коллеги были в недоумении, когда узнали, что я хочу променять такое «теплое» место, где нужно только сидеть и стоять, на этот труд. Но меня все устраивает. Я здесь радуюсь простым вещам. Например, появлению солнышка, весеннему воздуху, который уже начинает пахнуть по-другому. Утром, когда тихо и никого нет, в парке снуют белочки. Это приятные мелочи.

Во всем можно увидеть прекрасное — надо только захотеть

Зимой в зоне ответственности работников ГБУ «Гормост» — уборка снега с мостов, путепроводов, эстакад, подземных и надземных переходов. Сотрудники отвечают за чистоту пешеходных дорожек, тротуаров и лестниц. Работа это тяжелая, и женщины ее выбирают редко. Однако Елена Рябинина, дорожный рабочий ГБУ «Гормост», трудится на этой должности уже шесть лет. Говорит, здесь всегда есть чем заняться.

— В сильный снегопад работа становится конвейером. Вот снег идет, ты счищаешь его с дорожек. Следом движется трактор — забирает снег. Ты убираешь за трактором. И так по кругу. В день на парочку самосвалов снега точно набирается, — вздыхает Рябинина.

Елена вспоминает, что ее привлек график работы — сутки через трое. С таким рабочим расписанием много времени остается на себя. Да и деятельность, по словам девушки, нескучная. Потому что во всем можно увидеть красоту, если захочешь.

— Сегодня ты на Третьяковском мосту, завтра на Большом Каменном, около Кремля. Тяжело, но интересно! — делится Елена. — Моя любимая локация — Крымский мост. Рядом Парк Горького, «Музеон». Там всегда ярко. Работа у нас на свежем воздухе, образ жизни активный. В тренажерный зал ходить не надо. Фитнес отдыхает!

«Девушка, да на такой сложной работе. Давайте мы вам поможем!» Эти слова Рябинина слышит частенько. Говорит, сердобольные мужчины иногда даже пытаются отнять инвентарь.