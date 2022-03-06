Москвичей ждет «арктический мешок холода»

«Начиная со среды и до пятницы включительно, регион окажется в арктическом мешке холода с температурным фоном на 7-10 градусов ниже многолетней нормы, что соответствует климатическим показателям середины зимы. Под утро ударят январские морозы до минус 13-18, днем всего лишь минус 5-10», - уточнил синоптик.