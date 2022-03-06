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34 минуты назад

Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Илья Родин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ряде регионов России с 9 марта ожидается аномальное похолодание. Оно будет вызвано крайне редким процессом - так называемым «ультраполярным вторжением». Об этом пишет РИА «Новости».

«Воздушные массы будут перемещаться по ультраполярной траектории (ультраполярное вторжение). Это означает, что на среднем уровне тропосферы воздушные массы будут перемещаться из самого холодного региона, с северо-востока. При этом у поверхности земли будет перемещаться антициклон», - заявил Вильфанд.

Прежде всего, похолодание дойдет до Сибири, Урала и северо-востока Европейской части РФ. Затем, к четвергу, 10 марта, температура понизится в Москве и Санкт-Петербурге. Также морозы ожидаются в Поволжье. По словам синоптика, температурная аномалия будет ниже нормы на 7-12 градусов.

Вильфанд напомнил, что мартовское похолодание является нормальной синоптической ситуацией. К примеру, ультраполярное вторжение в феврале-марте 2021 года привело к сильным холодам в американском штате Техас. Оно вызвало нарушения в системе энергоснабжения, привело к смерти более ста граждан США.

Новости Москвы,Погода,Видео,Роман Вильфанд,
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