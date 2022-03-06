Москвичей предупредили об аномальном похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ряде регионов России с 9 марта ожидается аномальное похолодание. Оно будет вызвано крайне редким процессом - так называемым «ультраполярным вторжением». Об этом пишет РИА «Новости».

«Воздушные массы будут перемещаться по ультраполярной траектории (ультраполярное вторжение). Это означает, что на среднем уровне тропосферы воздушные массы будут перемещаться из самого холодного региона, с северо-востока. При этом у поверхности земли будет перемещаться антициклон», - заявил Вильфанд.

Прежде всего, похолодание дойдет до Сибири, Урала и северо-востока Европейской части РФ. Затем, к четвергу, 10 марта, температура понизится в Москве и Санкт-Петербурге. Также морозы ожидаются в Поволжье. По словам синоптика, температурная аномалия будет ниже нормы на 7-12 градусов.