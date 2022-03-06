Москвичи получат новые платежки за ЖКУ

В столичном департаменте ЖКХ сообщили РИА «Новости», что сотрудники ведомства проводят корректировку начислений за отопление. Новые платежные документы за ЖКУ придут москвичам до 13 марта.

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«Завершается выверка лицевых счетов плательщиков. Специалисты тщательно проверяют суммы, выставленные ранее по услуге "отопление", чтобы при необходимости сделать перерасчет. Сумма за отопление изменится только у тех, чьи счета по итогам выверки потребовалось скорректировать», - заявил собеседник агентства.

Отмечается, что корректировка проведена в целях сдерживания роста платы жителей столицы за отопительные услуги после зимнего периода.

Кроме того, рассказали в департаменте, денежные средства москвичей, внесенные до корректировки ЕПД, будут в автоматическом режиме учтены при расчете оплаты за последующие месяцы 2022 года. Квитанции на оплату ЖКУ за март будут направлены до конца месяца.