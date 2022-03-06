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46 минут назад

Москвичи получат новые платежки за ЖКУ

Илья Родин

В столичном департаменте ЖКХ сообщили РИА «Новости», что сотрудники ведомства проводят корректировку начислений за отопление. Новые платежные документы за ЖКУ придут москвичам до 13 марта.

Москвичи получат новые платежки за ЖКУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Завершается выверка лицевых счетов плательщиков. Специалисты тщательно проверяют суммы, выставленные ранее по услуге "отопление", чтобы при необходимости сделать перерасчет. Сумма за отопление изменится только у тех, чьи счета по итогам выверки потребовалось скорректировать», - заявил собеседник агентства.

Отмечается, что корректировка проведена в целях сдерживания роста платы жителей столицы за отопительные услуги после зимнего периода.

Кроме того, рассказали в департаменте, денежные средства москвичей, внесенные до корректировки ЕПД, будут в автоматическом режиме учтены при расчете оплаты за последующие месяцы 2022 года. Квитанции на оплату ЖКУ за март будут направлены до конца месяца.

Ранее сообщалось, что в связи с принятием новых правил, жилищно-коммунальные услуги значительно подорожают. Плата за содержание общего имущества дома будет пересчитана с учетом фактически использованных объемов холодной и горячей воды, электричества.

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