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4 часа назад

Парковка в Москве будет бесплатной 7 и 8 марта

Москва24Москва24иещё 9

Парковка в Москве станет бесплатной в понедельник и вторник, 7 и 8 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс Москвы".

Парковка в Москве будет бесплатной 7 и 8 марта
Фото: Москва 24Москва 24

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, оставить автомобиль бесплатно можно будет даже там, где действует повышенный тариф. В то же время, платными останутся парковки со шлагбаумом.

Ранее сообщалось, что в Москве может появиться сеть платных парковок для частных электросамокатов и велосипедов.

Соответствующий проект в правительство столицы направила "Национальная технологическая инициатива" (НТИ). Проектом предполагается внедрить целую экосистему для владельцев электросамокатов и электровелосипедов. Специальные парковки хотят оснастить подзарядками и электронными замками.

Новости Москвы,Максим Ликсутов,Правительство Москвы,
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