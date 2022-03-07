Парковка в Москве будет бесплатной 7 и 8 марта

Парковка в Москве станет бесплатной в понедельник и вторник, 7 и 8 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс Москвы".
По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, оставить автомобиль бесплатно можно будет даже там, где действует повышенный тариф. В то же время, платными останутся парковки со шлагбаумом.
Ранее сообщалось, что в Москве может появиться сеть платных парковок для частных электросамокатов и велосипедов.
Соответствующий проект в правительство столицы направила "Национальная технологическая инициатива" (НТИ). Проектом предполагается внедрить целую экосистему для владельцев электросамокатов и электровелосипедов. Специальные парковки хотят оснастить подзарядками и электронными замками.