В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
7 часов назад

В течение последних трех лет москвичи стали реже посещать кафе на 8 Марта

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В течение последних трех лет жители столицы стали реже посещать кафе на 8 Марта. Общий объем трат и количество транзакций снижались в течение 2019-2021 годов на 25-30 процентов. Такие данные привела «Вечерней Москве» исследовательская лаборатория Tinkoff Data.

Москвичи стали реже посещать кафе на 8 Марта
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Средний чек на поход в кафе 8 марта в прошлом году составил 1803 рубля против 1807 рублей в 2020 году и 1860 рублей в 2019 году. Зато 8 марта 2021 года наблюдался существенный рост суммарного объема трат и числа транзакций в категории доставки готовой еды. В Москве показатели выросли примерно вдвое относительно аналогичных показателей 2020 и 2019 годов, а в России — почти в четыре раза относительно 2019 года и примерно в два раза относительно 2020 года.

Средний чек москвичей на цветы 8 марта составил 2506 рублей в прошлом году, что на 19 процентов больше аналогичного показателя 2020 года. Средний чек на покупку цветов в целом по России 8 марта в 2021 году составил 1662 рубля, это на 11 процентов, чем в 2020 году.

Психолог Алексей Аверьянов рассказал, какие подарки не стоит дарить на 8 Марта. Он рекомендовал дарить бытовую технику лишь в случае, когда сама возлюбленная попросит об этом.

Новости Москвы,Алексей Аверьянов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители