Москвичи стали реже посещать кафе на 8 Марта

В течение последних трех лет жители столицы стали реже посещать кафе на 8 Марта. Общий объем трат и количество транзакций снижались в течение 2019-2021 годов на 25-30 процентов. Такие данные привела «Вечерней Москве» исследовательская лаборатория Tinkoff Data.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Средний чек на поход в кафе 8 марта в прошлом году составил 1803 рубля против 1807 рублей в 2020 году и 1860 рублей в 2019 году. Зато 8 марта 2021 года наблюдался существенный рост суммарного объема трат и числа транзакций в категории доставки готовой еды. В Москве показатели выросли примерно вдвое относительно аналогичных показателей 2020 и 2019 годов, а в России — почти в четыре раза относительно 2019 года и примерно в два раза относительно 2020 года.

Средний чек москвичей на цветы 8 марта составил 2506 рублей в прошлом году, что на 19 процентов больше аналогичного показателя 2020 года. Средний чек на покупку цветов в целом по России 8 марта в 2021 году составил 1662 рубля, это на 11 процентов, чем в 2020 году.