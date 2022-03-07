В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
1 час назад

Фото козы в столичной квартире вызвало споры у россиян

МослентаМослентаиещё 1

Архивное фото прошлого века, сделанное на кухне одной из столичных квартир, вызвало споры у россиян. Снимок опубликовали в Facebook-сообществе «Москва – та!»

Фото козы в столичной квартире вызвало споры у россиян
Фото: ТАССТАСС

По словам автора топика, кадр был сделан в коммунальной квартире в 1992 году. На фотографии запечатлена кухня в жилом доме, где помимо двух взрослых женщин и маленькой девочки расположилась еще и коза. Животное стоит посреди помещения рядом с обеденным столом и плитой.

Некоторые юзеры принялись спорить о том, что данное жилище не может быть коммунальной квартирой, так как в жилых помещениях у людей не стояли газовые плиты. Другие же высказали предположение, что в 1990-е в столице уже не было коммунальных квартир, на что получили ответ, что такие жилища существуют и в наши дни.

«В соседнем с моим домом на Сретенке жила коза. Ее выгуливали на Сретенском бульваре. По-моему, это они, соседи, но точно сказать не могу», «Это не коммунальная квартира — газовая плита не могла стоять в комнате, всегда была общая кухня. Скорее это частный дом», «Да уж, тяжелое время было», — прокомментировали остальные подписчики сообщества.

Ранее россиян рассорила система хранения продуктов в советских коммуналках.

Последние новости
Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители