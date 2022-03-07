Фото козы в столичной квартире вызвало споры у россиян

Архивное фото прошлого века, сделанное на кухне одной из столичных квартир, вызвало споры у россиян. Снимок опубликовали в Facebook-сообществе «Москва – та!»
По словам автора топика, кадр был сделан в коммунальной квартире в 1992 году. На фотографии запечатлена кухня в жилом доме, где помимо двух взрослых женщин и маленькой девочки расположилась еще и коза. Животное стоит посреди помещения рядом с обеденным столом и плитой.
Некоторые юзеры принялись спорить о том, что данное жилище не может быть коммунальной квартирой, так как в жилых помещениях у людей не стояли газовые плиты. Другие же высказали предположение, что в 1990-е в столице уже не было коммунальных квартир, на что получили ответ, что такие жилища существуют и в наши дни.
«В соседнем с моим домом на Сретенке жила коза. Ее выгуливали на Сретенском бульваре. По-моему, это они, соседи, но точно сказать не могу», «Это не коммунальная квартира — газовая плита не могла стоять в комнате, всегда была общая кухня. Скорее это частный дом», «Да уж, тяжелое время было», — прокомментировали остальные подписчики сообщества.
Ранее россиян рассорила система хранения продуктов в советских коммуналках.