Пассажиры метро в Москве сняли на видео кота в свитере

Милого котика в свитере сняли на видео в московском метро. Кадры с домашним питомцем, путешествующим на плече у своей хозяйки, размещены в Telegram-канале «Москва с огоньком».

Судя по поведению четвероногого пассажира, он не в первый раз пользуется общественным транспортом. Кот в одежде, подобранной в тон шерстяного окраса, спокойно расположился на плече у женщины и наблюдал за обстановкой вокруг.