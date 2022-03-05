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4 часа назад

Пассажиры метро в Москве сняли на видео кота в свитере

Александр Кузьмин

Милого котика в свитере сняли на видео в московском метро. Кадры с домашним питомцем, путешествующим на плече у своей хозяйки, размещены в Telegram-канале «Москва с огоньком».

Судя по поведению четвероногого пассажира, он не в первый раз пользуется общественным транспортом. Кот в одежде, подобранной в тон шерстяного окраса, спокойно расположился на плече у женщины и наблюдал за обстановкой вокруг.

Ранее сообщалось, что в столичном парке «Царицыно» была замечена лисица. Рыжая плутовка, не обращая внимания на людей, вышла из-за деревьев на дорогу и направилась по своим делам.

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