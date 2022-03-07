На сервисе «Библиотеки Москвы» забронировали более 50 тысяч книг

Менее чем за год в библиотеках Москвы с помощью портала mos.ru жители столицы забронировали книги почти 53 тысячи раз. Сервис «Библиотеки Москвы» имеет все инструменты чтобы находить нужные книги и бронировать их, а также забрать книгу в удобном месте.

Фото: Моя Москва.онлайн Моя Москва.онлайн

«53 тысячи бронирований меньше чем за год означает, что москвичам действительно удобна такая опция. В первую очередь это экономит время. Поиск и бронирование в сервисе занимают всего несколько минут, а подходящую библиотеку, где можно забрать заказ, легко найти на интерактивной карте», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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Сервис «Библиотеки Москвы» позволяет отслеживать новые поступления в книжные фонды, изучать тематические подборки и продлевать срок возврата книг. В раздел «Избранное» можно добавлять понравившиеся книги. А для бронирования книги нужно иметь стандартный читательский билет, который можно оформить в любой городской библиотеке.

Чаще жители столицы обращались в библиотеки Юго-Западного округа. Там через сервис книги бронировали свыше 6,5 тысячи раз. Далее по популярности идут библиотеки на западе Москвы. Там забронировали книги более 6,4 тысячи раз. Замыкает тройку лидеров библиотеки севера, где литературу бронировали около 5,2 тысяч раз. Лидером по числу бронирований стала серия романов о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. Эти книги бронировали около тысячи раз. Также популярностью пользуются романы русского писателя Евгения Водолазкина. Самыми популярными у читателей стали романы «Лавр», «Авиатор», «Брисбен» и «Оправдание Острова». Их забронировали около 400 раз.