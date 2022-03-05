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7 часов назад

Лису в парке «Царицыно» в Москве сняли на видео

Александр Кузьмин

В парке «Царицыно» в Москве жители столицы заметили лисицу. Снятую очевидцами запись публикует Telegram-канал «Новости Москвы».

На кадрах видно, как животное спокойно передвигается между деревьями и выходит на дорогу. Не реагируя на присутствующих людей, зверь уходит прочь.

«Лисена, вот она пошла. Даже не боится», – удивленно произносит одна из гуляющих.

Это не первый случай, когда в столице заметили лису. Ранее сообщалось, что москвичи увидели рыжую плутовку на крыше строения. Оглядев территорию, она также удалилась от глаз людей.

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