Лису в парке «Царицыно» в Москве сняли на видео

На кадрах видно, как животное спокойно передвигается между деревьями и выходит на дорогу. Не реагируя на присутствующих людей, зверь уходит прочь.

«Лисена, вот она пошла. Даже не боится», – удивленно произносит одна из гуляющих.

Это не первый случай, когда в столице заметили лису. Ранее сообщалось, что москвичи увидели рыжую плутовку на крыше строения. Оглядев территорию, она также удалилась от глаз людей.