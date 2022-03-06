Синоптики рассказали о погоде 8 марта в Москве

«Восьмого марта будет нормальная, морозная погода. Ночью будет -7…-9 градусов, по области до -12 градусов, а днем до минус 5 градусов. Температура будет около или чуть ниже нормы. Погода в этот день покажет свой игривый, женский нрав, потому что похолодает немного, дальше уже настоящий мороз», – передает его слова РИА «Новости».