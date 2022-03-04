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9 часов назад

Марафон латиноамериканских танцев пройдет 7 марта на ВДНХ

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Марафон латиноамериканских танцев проведут на ВДНХ в преддверии Международного женского дня. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Марафон латиноамериканских танцев пройдет 7 марта на ВДНХ
Фото: vdnh.ruvdnh.ru

"В преддверии Международного женского дня, 7 марта, в Доме культуры ВДНХ пройдет марафон латиноамериканских танцев: можно разучить основные па и посмотреть выступление профессиональных танцоров", – рассказали представители ВДНХ.

Принять участие в мероприятии можно бесплатно, требуется только предварительная регистрация.

Начнется танцевальный марафон в 11:00 и продлится до 17:30. Основные движения гостям мероприятия покажет чемпион мира по 10 танцам Кирилл Агишев. При себе необходимо иметь спортивную одежду и спортивную либо танцевальную обувь.

По информации пресс-службы ВДНХ, каждый час марафона будет посвящен отдельному стилю. С 11:00 до 12:00 состоится занятие по ча-ча-ча, затем последуют сальса и кизомба. В период с 16:30 до 17:30 свое выступление покажут профессиональные танцоры из коллектива "Душа".

Ранее стало известно, что на ВДНХ отменили все праздничные мероприятия в масленичную неделю. При этом в период с 25 февраля по 6 марта территория ВДНХ будет открыта для всех желающих, павильоны будут работать в обычном режиме.

Новости Москвы,Международный женский день,ВДНХ,
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