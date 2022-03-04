В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 105.81EUR 116.53
Войти в почту
11 часов назад

Москвичей предупредили о предпраздничных заторах

Москва24Москва24

В преддверии 8-го марта в пятницу и субботу в столице ожидаются заторы до девяти баллов. Об этом столичный Дептранс предупредил в своем телеграм-канале.

Москвичей предупредили о предпраздничных заторах
Фото: Москва 24/Антон ВеликжанинМосква 24/Антон Великжанин

"4 и 5 марта на дорогах Москвы ждем до 8–9 баллов. Это типичная загруженность перед праздниками. Сложнее всего будет в центре – рядом с кафе, ресторанами, ТЦ, цветочными рынками, ещё на ТТК и МКАД", – говорится в сообщении.

Уточняется, что наиболее загруженными будут дороги в районе Рижского рынка, Измайловского совхоза, Даниловского рынка, совхоза имени Ленина, а также площади Киевского вокзала, Выхинского рынка и ботанического сада МГУ.

Как отмечают в Дептрансе, 5 марта час пик в столице начнется с 16:00 из-за сокращенного рабочего дня, при этом 8 марта трафик в городе будет относительно свободным, заторы могут возникнуть в районе отдельных торговых центров.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что 7 и 8 марта парковки в столице будут бесплатными. Это касается в том числе зон, где действуют повышенные тарифы.

Новости Москвы,Киевский вокзал,Максим Ликсутов,МГУ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители