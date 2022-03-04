Заметающий грязь под машины дворник в Москве попал на видео

В Москве работник коммунальных услуг был замечен за некачественной уборкой асфальта. Всю грязь дворник предпочел замести под припаркованные рядом автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовавший снятую очевидцем запись на одной из столичных улиц.

Где именно происходит попавшее в объектив камеры действие, не уточняется. Однако на кадрах видно, как коммунальщик с метлой в руках метет асфальт в сторону стоящих машин.