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13 часов назад

Заметающий грязь под машины дворник в Москве попал на видео

Александр Кузьмин

В Москве работник коммунальных услуг был замечен за некачественной уборкой асфальта. Всю грязь дворник предпочел замести под припаркованные рядом автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовавший снятую очевидцем запись на одной из столичных улиц.

Где именно происходит попавшее в объектив камеры действие, не уточняется. Однако на кадрах видно, как коммунальщик с метлой в руках метет асфальт в сторону стоящих машин.

Ранее сообщалось, что жители Москвы заметили экстравагантного молодого человека, который в обуви на высоких каблуках исполнял зажигательный танец на набережной.

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