В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 105.81EUR 116.53
Войти в почту
5 часов назад

Выявлены самые распространенные нарушения в столичных домах

МослентаМослентаиещё 4

Мосжилинспекция выявила самые распространенные нарушения в столичных домах. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Названы главные нарушения в московских домах
Фото: ТАСС / Ben Stansall/PAТАСС / Ben Stansall/PA

Стало известно: в 2021 году сотрудники Государственной жилищной инспекции столицы чаще всего сталкивались с ненадлежащим ремонтом. На несоблюдение управляющими компаниями требований к содержанию общего имущества в многоквартирных домах пришлось 52 процента из 15 тысяч постановлений об административных правонарушениях.

Кроме того, к числу частых проблем отнесли: неработающее освещение, плохое состояние лифтов, засоры в мусоропроводах, захламление подвалов, неисправные оконные заполнения на лестничных клетках подъездов и негерметичные трубы.

К ответственности за неисправность лифтового оборудования в 2021 году Мосжилинспекция привлекла несколько управляющих организаций.

26 процентов от общего числа постановлений об административных правонарушениях составили те, в которых наказанию подвергались допускающие самовольную перепланировку помещений в доме лица. Уточняется, что в феврале текущего года представители Мосжилинспекции обнаружили незаконную перепланировку в двух столичных квартирах. Собственники каждого из объектов самовольно объединили кухню с лоджией, демонтировав оконно-дверной блок. За эти действия нарушителей привлекли к административной ответственности, а также обязали вернуть недвижимости прежний вид.

Ранее риелторы рассказали об изменениях на рынке недвижимости.

Последние новости
Новости Москвы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители