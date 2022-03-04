Названы главные нарушения в московских домах

Мосжилинспекция выявила самые распространенные нарушения в столичных домах. Об этом в пятницу, 4 марта, сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

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Стало известно: в 2021 году сотрудники Государственной жилищной инспекции столицы чаще всего сталкивались с ненадлежащим ремонтом. На несоблюдение управляющими компаниями требований к содержанию общего имущества в многоквартирных домах пришлось 52 процента из 15 тысяч постановлений об административных правонарушениях.

Кроме того, к числу частых проблем отнесли: неработающее освещение, плохое состояние лифтов, засоры в мусоропроводах, захламление подвалов, неисправные оконные заполнения на лестничных клетках подъездов и негерметичные трубы.

К ответственности за неисправность лифтового оборудования в 2021 году Мосжилинспекция привлекла несколько управляющих организаций.

26 процентов от общего числа постановлений об административных правонарушениях составили те, в которых наказанию подвергались допускающие самовольную перепланировку помещений в доме лица. Уточняется, что в феврале текущего года представители Мосжилинспекции обнаружили незаконную перепланировку в двух столичных квартирах. Собственники каждого из объектов самовольно объединили кухню с лоджией, демонтировав оконно-дверной блок. За эти действия нарушителей привлекли к административной ответственности, а также обязали вернуть недвижимости прежний вид.

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