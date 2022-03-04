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1 час назад

Лучше не садиться за руль: в Москве обещают серьёзные пробки

Свободная прессаСвободная пресса

Департамент транспорта мэрии Москвы обратился к жителям столицы, располагающим личным автотранспортом, с предупреждением об ожидающихся на дорогах города серьёзных пробках. В целях экономии времени им предлагают сделать выбор в пользу общественного транспорта.

Ожидается, что пробки в Москве в пятницу 4 марта составят 7 8 баллов. Труднее всего будет проехать в часы пик по Садовому кольцу, Третьему транспортному кольцу и МКАД. В основном пробки в Москве будут вызваны строительными работами и мелкими ДТП.

В Дептрансе отмечают, что в центре города удобнее всего перемещаться на метро, а по вылетным магистралям с выделенными полосами для общественного транспорта — на автобусах или такси.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что на одном участке МКАД с разницей три часа произошло два ДТП со смертельным исходом.

Новости Москвы,Видео,Правительство Москвы,
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