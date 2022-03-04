Департамент транспорта мэрии Москвы обратился к жителям столицы, располагающим личным автотранспортом, с предупреждением об ожидающихся на дорогах города серьёзных пробках. В целях экономии времени им предлагают сделать выбор в пользу общественного транспорта.

Ожидается, что пробки в Москве в пятницу 4 марта составят 7 8 баллов. Труднее всего будет проехать в часы пик по Садовому кольцу, Третьему транспортному кольцу и МКАД. В основном пробки в Москве будут вызваны строительными работами и мелкими ДТП.

В Дептрансе отмечают, что в центре города удобнее всего перемещаться на метро, а по вылетным магистралям с выделенными полосами для общественного транспорта — на автобусах или такси.