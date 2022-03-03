В магазине IKEA в Москве, расположенном в торговом центре «МЕГА Теплый Стан», образовались гигантские очереди. На фоне новостей о закрытии в России торговой сети по продаже мебели и аксессуаров для дома люди отправились за покупками. Снятое одним из посетителей магазина видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.
Ранее стало известно, что IKEA приостанавливает продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях в России с 4 марта 2022 года. Об этом компания объявила на своем сайте.
«В сложившейся ситуации ИКЕА вынуждена приостановить продажи в магазинах, интернет-магазине и Студиях ИКЕА в России с 4 марта 2022 года. Информацию об обслуживании уже совершенных покупок и оформленных услуг вы найдете на сайте IKEA.ru в ближайшее время», – указано в сообщении.