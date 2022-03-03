В магазине IKEA в Москве, расположенном в торговом центре «МЕГА Теплый Стан», образовались гигантские очереди. На фоне новостей о закрытии в России торговой сети по продаже мебели и аксессуаров для дома люди отправились за покупками. Снятое одним из посетителей магазина видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.