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52 минуты назад

Очереди в IKEA в Москве сняли на видео

Александр Кузьмин

В магазине IKEA в Москве, расположенном в торговом центре «МЕГА Теплый Стан», образовались гигантские очереди. На фоне новостей о закрытии в России торговой сети по продаже мебели и аксессуаров для дома люди отправились за покупками. Снятое одним из посетителей магазина видео публикуют российские новостные Telegram-каналы.

Ранее стало известно, что IKEA приостанавливает продажи в магазинах, интернет-магазине и студиях в России с 4 марта 2022 года. Об этом компания объявила на своем сайте.

«В сложившейся ситуации ИКЕА вынуждена приостановить продажи в магазинах, интернет-магазине и Студиях ИКЕА в России с 4 марта 2022 года. Информацию об обслуживании уже совершенных покупок и оформленных услуг вы найдете на сайте IKEA.ru в ближайшее время», – указано в сообщении.

Новости Москвы,Общество,Видео,Ikea,
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