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1 час назад

Дни открытых дверей пройдут в колледжах Москвы

Вечерняя Москва

На днях открытых дверей в колледжах Москвы абитуриенты смогут познакомиться с интересующими направлениями, задать вопросы преподавателям и узнать информацию о поступлении. Об этом в четверг, 3 марта, сообщили на официальном сайте мэра города.

Дни открытых дверей пройдут в колледжах Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя МоскваПелагия Замятина / Вечерняя Москва

Например, 12 марта в образовательном комплексе градостроительства «Столица» пройдут мастер-классы и экскурсии и знакомство с педагогами. Посетители познакомятся со сварочными технологиями и смогут принять участие в экскурсии по производственным мастерским.

10 марта в Первом московском образовательном комплексе пройдет серия встреч с абитуриентами определенных специальностей. Будут проводиться экскурсии по творческим мастерским и художественному музею колледжа.

Более того, каждую последнюю среду месяца дни открытых дверей проходят в колледже имени Н.Н. Годовикова, 26 марта московский образовательный комплекс «Запад» расскажет о востребованных специальностях и правилах приема в учреждениях, а колледж «Царицыно» 9, 16 и 24 марта проведет традиционные встречи с абитуриентами.

Об остальных событиях, которые пройдут в образовательных учреждениях столицы, можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.

2 марта столичные вузы подтвердили, что готовы принять россиян, отчисленных из учебных заведений Европы. «Вечерняя Москва» выяснила, как в Москве помогают студентам из других стран.

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