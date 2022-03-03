Проходка между станциями метро «Пыхтино» и «Рассказовка» завершена

Проходку от станции метро "Пыхтино" и "Рассказовкой" Солнцевской линии метрополитена завершили в Москве, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Решение о продлении Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" в аэропорт Внуково было принято в 2017 году. Строительство нового участка метро длиной 4,9 км с двумя станциями "Пыхтино" и "Внуково" было начато в октябре 2019 года. Завершение строительства всего этого участка планируется в 2023 году.

Видео дня

"Завершили проходку от станции "Рассказовка" до "Пыхтино", вышел последний щит и дальше пошли на "Внуково". Щиты будут работать в течение года, надеюсь, что до конца года они пройдут и в 2023 году жители Москвы получат метро до аэропорта "Внуково", - сказал Собянин журналистам.

Кроме того, мэр осмотрел ход строительства участка от Боровского до Киевского шоссе новой магистрали Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе. Данная дорога связывает 4 вылетные магистрали: Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, она станет дублером юго-западной и южной части МКАД, а также одной из основных артерий транспортного каркаса Новой Москвы.

"Идет большое транспортное строительство, мы реконструируем линию МЦД-4, включая новые воказалы. Параллельно строится автомагистраль - Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе. Думаю, что в следующем году закончится увязка между Боровским и Киевским шоссе, и мы пойдем на соединение со скоростным диаметром", - добавил мэр.