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4 часа назад

Лису на крыше строения в Москве сняли на видео

Александр Кузьмин

В Москве заметили лису на крыше здания. Хищное животное сняли на видео жители столицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовавший соответствующие кадры с рыжей лисицей. На них видно, как дикий зверь осматривает территорию с высоты и спокойно удаляется прочь.

Почему животное оказалось на кровле, не уточняется. Но некоторые пользователи в шутку предположили, что лисы стали вить гнезда.

Ранее сообщалось, что в Сургуте по улице бегала ласка, пушистого зверька заметили местные жители.

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