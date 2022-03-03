В Москве заметили лису на крыше здания. Хищное животное сняли на видео жители столицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», опубликовавший соответствующие кадры с рыжей лисицей. На них видно, как дикий зверь осматривает территорию с высоты и спокойно удаляется прочь.