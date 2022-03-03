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4 часа назад

В Москве проведут хакатон Health Data Hack

Москва24

Московский центр инновационных технологий в здравоохранении совместно с Физтех-школой биологической и медицинской физики МФТИ проведет хакатон Health Data Hack в области машинного обучения и анализа данных в медицине, сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В Москве проведут хакатон Health Data Hack
Фото: Москва24Москва24

Хатакон пройдет с 22 марта по 11 апреля. По словам Раковой, сейчас как никогда важно поддерживать российских разработчиков перспективных технологий в ключевых сферах.

"Искусственный интеллект в медицине – как раз наиболее перспективная и важная цифровая технология. Это подтверждает и практический опыт его использования в московском здравоохранении, например, для диагностики онкологических заболеваний легких и молочных желез, COVID-19, других патологий органов грудной клетки, в том числе остеопороза, ишемической болезни сердца", – сказала она.

Ракова отметила, что у участников хакатона появится шанс разработать продукт, который пропилотируют в городских клиниках. В случае же успешных результатов его внедрят в систему московского здравоохранения на постоянной основе. Команды должны будут представить разработки в области машинного обучения и анализа больших данных.

Ранее ученые Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова разработали первый отечественный электроимпедансный томограф для наблюдения за пациентами на ИВЛ.

Преимущества данного метода заключаются в высоком уровне безопасности, отсутствии неприятных ощущений и возможности оценивать функции легких у постели больного. При этом аппарат ЭИТ имеет небольшие размеры, благодаря чему он мобилен. Аппарат уже проходит технические испытания.

Новости Москвы,Наука и техника,Анастасия Ракова,
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