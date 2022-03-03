Доходный дом в Брюсовом переулке капитально отремонтируют

«В 2022 году пройдет капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу Брюсов пер., д. 6. Этот дом является объектом культурного наследия, выполнен в стиле модерн. В рамках капремонта здесь запланирован комплекс работ по фасаду, подъездам, крыше, а также ряду инженерных систем», - говорится в сообщении.