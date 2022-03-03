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6 часов назад

Доходный дом в Брюсовом переулке капитально отремонтируют

Агентство «Москва»

В столице отремонтируют доходный дом, расположенный в Брюсовом пер., здание является объектом культурного наследия. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного Фонда капитального ремонта.

Доходный дом в Брюсовом переулке капитально отремонтируют
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 2022 году пройдет капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу Брюсов пер., д. 6. Этот дом является объектом культурного наследия, выполнен в стиле модерн. В рамках капремонта здесь запланирован комплекс работ по фасаду, подъездам, крыше, а также ряду инженерных систем», - говорится в сообщении.

В ходе работ особое внимание планируется уделить фасаду здания, отметили в фонде.

«Будет произведена расчистка и ремонт штукатурного слоя, приведение в порядок кирпичной кладки и выветренных швов, обработка в местах замокания антигрибковым составом, ремонт декоративных элементов и окраска в соответствии с паспортом колористического решения», - подчеркнули в пресс-службе.

Также специалисты заменят в здании сети электроснабжения, систему холодного и горячего водоснабжения и магистрали отопления. В подъездах обновят стены и потолки, отремонтируют ступени, восстановят поручни и ограждения.

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