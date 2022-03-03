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7 часов назад

Павильон станции московского метро сравнили с сырным домиком

Мослента

Москвич выложил в группу Facebook «Москва Моя» фотографию наземных павильонов станции метро «Солнцево» и написал, что постройки из-за декоративных отверстий напоминают ему сырные домики.

Павильон станции московского метро сравнили с сырным домиком
Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»Антон Кардашов / АГН «Москва»

Однако в комментариях с видением автора согласились не все. «Я сначала подумала, что сырные домики — те, что на заднем плане», — написали жители столицы, подразумевая многоэтажные жилые дома, залитые на фото солнечным светом.

Другие фолловеры сравнили павильоны с хозяйственными постройками. «Это ведь дизайн такой! Павильоны напоминают сараи для хранения сена», «Согласна. На фоне новостроек смотрятся как сараи, в лучшем случае — сеновалы», — отметили пользователи.

В комментариях юзеры также рассказали, что в солнечную погоду свет проникает во внешние отверстия павильона, образуя внутри точечные тени — так называемых «солнечных зайчиков».

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