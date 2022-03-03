В Москве отменили QR-коды

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 3 марта в Москве перестанут требовать QR-коды о вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни. Об этом сообщается на сайте главы города.

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Собянин подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в городе приходит в норму, количество новых случаев омикрон-штамма и госпитализаций падает. Это позволило властям отменить значительную часть действующих ограничений.