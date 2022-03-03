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47 минут назад

Москвичи назвали чудом появление первых цветов в столице

Мослента

Москвичка в группе Facebook «Район Алексеевский/ Останкино/ Ростокино» опубликовала видео первых распустившихся цветов в районе и назвала это настоящим чудом.

Москвичи назвали чудом появление первых цветов в столице
Фото: Демидова Олеся / FacebookДемидова Олеся / Facebook

Женщина рассказала, что цветы увидела в районе улицы Бориса Галушкина, у 20-го дома. На опубликованных кадрах видно, как среди увядшей зелени начали распускаться первые подснежники, что вызвало настоящее восхищение у пользователей сети.

Жители столицы в комментариях рассказали, что благодаря таким природным явлениям считают весну лучшим временем года. «Весна прекрасна всегда!», «Самое прекрасное время года», — добавили фолловеры, комментируя публикацию.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал реальную дату наступления весны в Москве и Подмосковье.

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