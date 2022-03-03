Кинотеатр «Москино Вымпел» открылся после ремонта. Об этом сообщает АГН «Москва».
Жители Бабушкинского, Лосиноостровского и Ярославского районов могут снова посещать одно из любимых мест культурного отдыха.
В большом зале кинотеатра установили новые кресла, расширили проход между рядами и поменяли акустическую систему. Кроме того, специалисты обновили помещение малого зала.
Напомним, что кинотеатр был открыт в 1959 году, но до 1964 года назывался «Спутник» и работал как филиал районного кинотеатра «Бабушкин».