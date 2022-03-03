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4 часа назад

Кинотеатр «Москино Вымпел» открылся после ремонта

Москва меняетсяиещё 9

Кинотеатр «Москино Вымпел» открылся после ремонта. Об этом сообщает АГН «Москва».

Кинотеатр «Москино Вымпел» открылся после ремонта
Фото: Москва меняетсяМосква меняется

Жители Бабушкинского, Лосиноостровского и Ярославского районов могут снова посещать одно из любимых мест культурного отдыха.

В большом зале кинотеатра установили новые кресла, расширили проход между рядами и поменяли акустическую систему. Кроме того, специалисты обновили помещение малого зала.

Напомним, что кинотеатр был открыт в 1959 году, но до 1964 года назывался «Спутник» и работал как филиал районного кинотеатра «Бабушкин».

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