Кинотеатр «Москино Вымпел» открылся после ремонта. Об этом сообщает АГН «Москва».

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Жители Бабушкинского, Лосиноостровского и Ярославского районов могут снова посещать одно из любимых мест культурного отдыха.

В большом зале кинотеатра установили новые кресла, расширили проход между рядами и поменяли акустическую систему. Кроме того, специалисты обновили помещение малого зала.