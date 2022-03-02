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1 час назад

Водосточную систему Москвы готовят к весеннему паводку

Агентство «Москва»иещё 2

Инженерные коммуникации Москвы готовят к весеннему паводку, начало которого ожидается в ближайшие недели. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства.

Водосточную систему Москвы готовят к весеннему паводку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Специалисты ГУП «Мосводосток» в непрерывном режиме ведут подготовку водосточных инженерных коммуникаций Москвы к пропуску весеннего паводка, начало которого ожидается в ближайшие недели. Сотрудники оперативных бригад выполняют комплексные мероприятия по обследованию, профилактической промывке и очистке водосточной сети - трубопроводов, коллекторов, смотровых и дождеприемных колодцев», - говорится в сообщении.

Отмечается, что под землей, в больших проходных водосточных коллекторах и водосточных сетях малого диаметра завершены зимние работы по обследованию, ремонту и прочистке.

«В мероприятиях по пропуску весеннего паводка задействовано около 2,5 тыс. сотрудников - почти 60% всего состава «Мосводостока». Мы находимся в постоянном взаимодействии с другими городскими организациями, МЧС, речниками для того, чтобы фиксировать изменения уровня воды в реках и водохранилищах. Таким образом, заранее готовимся к интенсивным пропускам в ливневую сеть, расставляем по городу бригады и откачивающую технику общей производительностью 125 тыс. куб. м в час», - приводит пресс-служба слова генерального директора «Мосводостока» Константина Ишханяна.

Новости Москвы,Константин Ишханян,
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