Водосточную систему Москвы готовят к весеннему паводку

«В мероприятиях по пропуску весеннего паводка задействовано около 2,5 тыс. сотрудников - почти 60% всего состава «Мосводостока». Мы находимся в постоянном взаимодействии с другими городскими организациями, МЧС, речниками для того, чтобы фиксировать изменения уровня воды в реках и водохранилищах. Таким образом, заранее готовимся к интенсивным пропускам в ливневую сеть, расставляем по городу бригады и откачивающую технику общей производительностью 125 тыс. куб. м в час», - приводит пресс-служба слова генерального директора «Мосводостока» Константина Ишханяна.