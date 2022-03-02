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2 часа назад

Появилось видео эвакуации людей из ТЦ Family Room в Москве

Александр Кузьмин

В торговом центре Family Room на Ленинградском шоссе в Москве проводится массовая эвакуация людей. Об этом сообщает телеканал «Москва 24», в чьем распоряжении оказались присланные очевидцами кадры с места событий.

Ранее были эвакуированы посетители «Афимолла Сити» в Москве. Свидетели инцидента предполагают, что его возможной причиной стал телефонный терроризм, уточняет канал.

Вчера сообщалось об аналогичном случае в торговом центре «Коламбус», покупателей которого также попросили в спешном порядке покинуть заведение.

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