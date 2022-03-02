«Танцора» в обуви на высоких каблуках сняли на видео в Москве

В Москве очевидцы сняли на видео экстравагантного молодого человека. Его заметили на набережной в Нагатино. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в чьем распоряжении оказалась соответствующая запись.

На кадрах видно, как мужчина в красной обуви на высоких каблуках исполняет у парапетного ограждения зажигательный танец. По какой причине любитель клубных развлечений выбрал для своего досуга столичную набережную, не уточняется.