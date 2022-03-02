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4 часа назад

«Танцора» в обуви на высоких каблуках сняли на видео в Москве

Александр Кузьмин

В Москве очевидцы сняли на видео экстравагантного молодого человека. Его заметили на набережной в Нагатино. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком», в чьем распоряжении оказалась соответствующая запись.

На кадрах видно, как мужчина в красной обуви на высоких каблуках исполняет у парапетного ограждения зажигательный танец. По какой причине любитель клубных развлечений выбрал для своего досуга столичную набережную, не уточняется.

Ранее сообщалось, что американская певица Бритни Спирс станцевала на камеру в шортах и топе.

Новости Москвы,Видео,Бритни Спирс,
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