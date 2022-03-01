В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 103.25EUR 114.55
Войти в почту
20 часов назад

Собянин заявил о действиях провокаторов в Москве на фоне ситуации на Украине

Lenta.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался о ситуации в столице на фоне происходящего на Украине и рассказал о «призывах провокаторов», направленных на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса. Соответствующий пост появился на сайте градоначальника.

Собянин заявил о действиях провокаторов в Москве на фоне ситуации на Украине
Фото: ТАССТАСС

«Сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий, которые не поддержали призывы в пользу Украины, заваливают угрозами, фейками и жалобами. Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством. Большая часть этого информационного потока идет из-за границы, ботами», — заявил Собянин.

Он также рассказал о DDoS-атаках, непрерывно совершающихся на сайты организаций и учреждений Москвы. По его словам, с взломанных сайтов идут призывы выходить на улицы и «психическая информационная атака». По его мнению, за этими действиями стоят профессиональные системные структуры.

«Должен сказать вам, что мы сделаем все необходимое — обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей. Прошу не поддаваться на призывы провокаторов. Они направлены на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, который мы не так давно наблюдали в том же Казахстане», — написал Собянин.

Новости Москвы,Сергей Собянин,
33
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители