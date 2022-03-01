Собянин заявил о действиях провокаторов в Москве на фоне ситуации на Украине

Мэр Москвы Сергей Собянин высказался о ситуации в столице на фоне происходящего на Украине и рассказал о «призывах провокаторов», направленных на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса. Соответствующий пост появился на сайте градоначальника.
«Сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и других предприятий, которые не поддержали призывы в пользу Украины, заваливают угрозами, фейками и жалобами. Руководителей и владельцев предприятий кошмарят, угрожают расправой и убийством. Большая часть этого информационного потока идет из-за границы, ботами», — заявил Собянин.
Он также рассказал о DDoS-атаках, непрерывно совершающихся на сайты организаций и учреждений Москвы. По его словам, с взломанных сайтов идут призывы выходить на улицы и «психическая информационная атака». По его мнению, за этими действиями стоят профессиональные системные структуры.
«Должен сказать вам, что мы сделаем все необходимое — обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей. Прошу не поддаваться на призывы провокаторов. Они направлены на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, который мы не так давно наблюдали в том же Казахстане», — написал Собянин.