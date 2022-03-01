Собянин заявил о действиях провокаторов в Москве на фоне ситуации на Украине

«Должен сказать вам, что мы сделаем все необходимое — обеспечим нормальное функционирование города и защитим москвичей. Прошу не поддаваться на призывы провокаторов. Они направлены на подрыв управления городом и создание атмосферы хаоса, который мы не так давно наблюдали в том же Казахстане», — написал Собянин.