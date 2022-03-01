Синоптики cпрогнозировади похолодание в Москве

Заметное похолодание ожидает москвичей в выходные дни. Ночная температура будет опускаться до 8-10 градусов мороза, а дневная - до 3-4 градусов мороза, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд .

"Заметное похолодание ожидается к выходным. Уже не только ночные температуры будут отрицательными, но и дневные. Мы от этого отвыкли, конечно", - рассказал он.

По данным Гидрометцентра, температура ночью в субботу в Москве будет опускаться до 3-8 градусов мороза, днем - до 4 градусов мороза - 1 градуса тепла. В ночь на воскресенье ночная температура еще понизится - до 5-10 градусов мороза, а днем ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.